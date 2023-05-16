Інтер – перший фіналіст Ліги чемпіонів 2023

В Лізі чемпіонів 16 травня відбувся перший матч-відповідь півфінальної стадії. Відтак визначився перший учасник фіналу Ліги чемпіонів 2022/2023. Другий півфіналіст визначиться після матчу 17 травня.

У півфіналі Ліги чемпіонів одна з пар була чисто італійською, так ще й з одного міста – Мілан проти Інтера. У другому півфіналі жереб звів англійський Манчестер Сіті та іспанський Реал, які в минулому сезоні теж грали один проти одного в півфіналі Ліги чемпіонів.

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Інтер – перший фіналіст

Першим учасника фіналу визначили саме італійські клуби. Інтер та Мілан матч-відповідь провели 16 травня. В першому матчі між командами, який був домашнім для "россонері", вони зазнали поразки з рахунком 0:2. У другому матчі Інтер знову святкував перемогу. Відтак у фінал вийшов саме Інтер.

Для Інтера це шостий вихід у фінал Ліги чемпіонів / Кубка Європейських чемпіонів. Вперше це команда здійснила в 1964 році, де у фіналі вдалося обіграти Реал. У 1965 році – знову вихід у фінал, де була обіграна Бенфіка. А от два наступні виходи у фінал були невдалі – поразка Селтіку в 1967 році, а в 1972 році – Аяксу.

Востаннє Інтер виходив у фінал Ліги чемпіонів у 2010 році. І тоді вдалося обіграти Баварію.

Другий учасник фіналу Ліги чемпіонів визначиться після матчу між Манчестер Сіті та Реалом в Англії 17 травня. У першому матчі в Мадриді була зафіксована нічия 1:1.

Фінал Ліги чемпіонів 2023 відбудеться 10 червня в Стамбулі. Однак в УЄФА розглядають варіант про можливе перенесення фіналу в інше місто через політичну ситуацію в Туреччині після президентських виборів.