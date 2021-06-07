"Квартал 95" виконає гімн України напередодні матчу з Кіпром

Перед товариським матчем Україна – Кіпр, який у понеділок, 7 червня, пройде в Харкові на стадіоні "Металіст", гімн України виконають учасниці жіночої студії "Квартал 95".

Співати будуть чотири дівчини. Крім того, вболівальники зможуть виконати пісню "Червона рута". Ця композиція затверджена як супроводжуюча збірної України на Євро-2020.

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Збірна України на Євро-2020: початок близько

Першу гру на континентальній першості збірна Андрія Шевченка проведе 13 червня в Амстердамі проти Нідерландів. З Нідерландами українці зустрінуться в Амстердамі (13 червня).

Також збірна України зіграє в Бухаресті два матчі. 17 червня "синьо-жовті" зустрінуться з Північною Македонією, а 21 червня поміряються силами з Австрією.

Андрій Шевченко вже визначився з гравцями, які будуть захищати "синьо-жовтий" прапор на Євро-2020.

У рейтингу найдорожчих європейських збірних за версією Transfermarkt наша команда розташувалася на 18 сходинці. Вартість складу збірної України оцінили у 197,20 мільйона євро.

Матч Україна – Кіпр розпочнеться о 19:00. Гра стане останньою репетицією національної команди перед чемпіонатом Європи.