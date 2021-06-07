Вартість складу збірної України
У рейтингу європейських збірних за версією Transfermarkt наша команда розташувалася на 18 сходинці. Вартість складу збірної України оцінили у 197,20 мільйона євро.
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Серед учасників Євро-2020 команда Шевченка посідає 17 сходинку. Найдорожчим футболістом збірної України є Руслан Маліновським.
- Щодо суперників збірної України, то найдорожчий склад мають Нідерланди – 637,05 мільйона євро – 8 місце. Заявка збірної Австрії оцінена у 320,60 мільйона євро – 11 сходинка.
- Портал Transfermarkt оцінює Північну Македонію у 61,80 мільйона євро – 31 місце у Європі.
Найдорожча команда Євро-2020 – збірна Англії. Портал Transfermarkt оцінює Англію у 1,25 мільярда євро. Далі йдуть чинні чемпіони світу французи та німці
Топ-10 найдорожчих збірних Європи
1. Англія – 1,32 мільярда євро
2. Франція – 1,03 мільярда євро
3. Німеччина – 936,50 мільйона євро
4. Іспанія – 915 мільйонів євро
5. Португалія – 872,50 мільйона євро
6. Італія – 764 мільйони євро
7. Бельгія – 669,40 мільйонів євро
8. Нідерланди – 637,05 мільйона євро
9. Хорватія – 375,80 мільйона євро
10. Туреччина – 325 мільйонів євро
Топ-10 найдорожчих збірних Євро-2020 / Фото Transfermarkt