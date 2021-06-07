Вартість складу збірної України

У рейтингу європейських збірних за версією Transfermarkt наша команда розташувалася на 18 сходинці. Вартість складу збірної України оцінили у 197,20 мільйона євро.

Варте уваги Чи переможе Україна Кіпр в генеральній репетиції перед Євро-2020: прогноз

Серед учасників Євро-2020 команда Шевченка посідає 17 сходинку. Найдорожчим футболістом збірної України є Руслан Маліновським.

Щодо суперників збірної України, то найдорожчий склад мають Нідерланди – 637,05 мільйона євро – 8 місце. Заявка збірної Австрії оцінена у 320,60 мільйона євро – 11 сходинка.

Портал Transfermarkt оцінює Північну Македонію у 61,80 мільйона євро – 31 місце у Європі.

Найдорожча команда Євро-2020 – збірна Англії. Портал Transfermarkt оцінює Англію у 1,25 мільярда євро. Далі йдуть чинні чемпіони світу французи та німці

Топ-10 найдорожчих збірних Європи

1. Англія – 1,32 мільярда євро

2. Франція – 1,03 мільярда євро

3. Німеччина – 936,50 мільйона євро

4. Іспанія – 915 мільйонів євро

5. Португалія – 872,50 мільйона євро

6. Італія – 764 мільйони євро

7. Бельгія – 669,40 мільйонів євро

8. Нідерланди – 637,05 мільйона євро

9. Хорватія – 375,80 мільйона євро

10. Туреччина – 325 мільйонів євро



Топ-10 найдорожчих збірних Євро-2020 / Фото Transfermarkt