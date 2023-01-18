Нещодавно Олександр Петраков став головним тренером збірної Вірменії. УАФ не продовжила контракт із екснаставнико нашої національної команди на новий термін.

До теми Петраков у збірній Вірменії: які перспектики у екстренера України у відборі на Євро-2024

За різними інсайдами у збірній України Петраков заробляв від 120 тисяч до 200 тисяч євро на рік. Тепер же вірменські ЗМІ повідомили про оклад Олександра Васильовича на новій посаді.

Місцевий журналіст Роберт Маркосян розповів, що український спеціаліст отримуватиме у Вірменії втричі більше – від 500 до 600 тисяч євро на рік. При цьому ця зарплата суттєво нижча за попередника Петракова, адже Хоакін Капаррос отримував у збірній близько 1 мільйона.

Варто знати. Петраков поведе збірну Вірменії у відбір на Євро-2024. У кваліфікації "горці" зіграють проти Хорватії, Вельсу, Туреччини та Латвії. Перші два місця групи отримають путівки на чемпіонат Європи в Німеччині.

Кар'єра Петракова в Україні

Більшу частину своєї тренерської кар'єри Петраков віддав різним юнацьким збірним України. У структурі УАФ він працював з 2010 року. Його головним досягненням є перемога на юнацьком ЧС-2019 U-20 в Польщі.

Національну збірну Петраков очолив у серпні 2021 року після відходу Андрія Шевченка. Олександр Васильович вивів нашу команду в плей-офф відбору до ЧС-2022, де у фіналі поступився путівкою на Мундіаль Уельсу.

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Також під його керівництвом команда не змогла пробитись в дивізіон А Ліги націй, опинившись позаду Шотландії. Всього на чолі "синьо-жовтих" Петраков провів 18 матчів, здобувши по вісім перемог та нічиїх та двічі програвши