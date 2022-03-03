Жоан Лапорта: Українці, Барселона з тобою

Президент Барселони висловив свою підтримку Україні. Він заявив, що клуб допоможе знайти притулок українцям, які через війну покинули свої домівки.

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"Від імені Барселони хочу показати нашу підтримку та солідарність з українцями. Завжди, коли ми мали нагоду бувати в Україні, помічали велику підтримку фанатів Барселони. Ми маємо 28 членів офіційного фан-клубу в Києві, які разом з сотнями представників руху представляють цінності Барселони.

У нашій спільноті також маємо українських спортсменів та колишніх членів Барселони, які допомогли розширити історію клубу. Всі вони та всі люди, які страждають від жаху несправедливої війни, знайте, що ми з вами та допоможемо підтримкою українцям, які приїдуть шукати притулку в нашій країні.

Українці, Барселона з тобою. Зупиніть війну", – сказав Жоан Лапорта.

Відеозвернення президента Барселони

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