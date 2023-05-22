Новий расовий скандал виник під час матчу Ла Ліги, в якому Реал зазнав поразки на виїзді від Валенсії (0:1). Протягом поєдинку бразильський вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор отримував расові образи, які лунали з трибун.

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Вінісіус Жуніор: Чемпіонат Ла Ліги належить расистам

Бразилець вказав арбітру на вболівальників, які ображали його, що призвело до зупинки матчу на 10 хвилин. Проте коли гра поновилася, вигуки вболівальників продовжилися. У компенсований час Вінісіус Жуніор вступив у сварку з гравцями Валенсії, за що отримав червону картку від арбітра.

Після поєдинку бразильський вінгер опублікував пост, в якому звинуватив Ла Лігу у потуранні расизму.

"Це трапилося не вперше, не вдруге та не втретє. Расизм – це норма у Ла Лізі. Ліга вважає, що це нормально. Федерація – також, а це заохочує опонентів. Мені прикро.

Чемпіонат, який свого часу належав Роналдіньо, Роналдо, Роналду та Мессі – сьогодні належить расистам. Чудова нація, яка прийняла мене та яку я люблю, але яка погодилася бути прикладом расистської країни у світі. Мені прикро за іспанців, які не згодні з цим, але сьогодні в Бразилії Іспанію знають як країну расистів.

На жаль, це трапляється кожного тижня, у мене немає захисту. Це так. Але я сильний та піду проти расистів до кінця", – написав бразилець у Twitter.

Реакція Анчелотті та президента Бразилії

Головний тренер "королівського клубу" Карло Анчелотті підтримав свого футболіста.

"У цій лізі є проблеми з расизмом, не можна кричати на адресу Вінісіуса, називаючи його "мавпою". Матч треба було зупинити. Якщо весь стадіон називає гравця "мавпою", то гру потрібно припиняти. Я сказав це арбітру.

Ви хочете говорити про футбол? Я не хочу. Через те, що тут трапилося. Вінісіус не хотів продовжувати грати", – заявив італійський тренер.

Також відреагував на інцидент президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва.

Я хотів би висловити свою солідарність з нашим бразильським гравцем, бідним хлопцем, який досяг успіху в житті і потенційно може стати одним із найкращих гравців у світі. На нього нападають на кожному стадіоні, на якому він грає,

– заявив на пресконференції президент Бразилії.

Зазначимо, що бразилець не вперше опиняється в центрі расистського скандалу. У вересні минулого року Вінісіус зазнав образ в ефірі іспанського телебачення. Також прояви расизму були адресовані 22-річному футболісту під час дербі з Атлетіко.

Що відомо про Вінісіуса Жуніора