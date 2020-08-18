Останній представник України "Шахтар" завершив свої виступи у єврокубках. Україна змогла залишитись на 9 місці завдяки хорошим результатам "гірників".

Вчора, 17 серпня, "Шахтар" розгромно програв "Інтеру" та не зумів пробитись у фінал Ліги Європи. Донеччани найбільше поповнили скарбничку України в таблиці коефіцієнтів УЄФА, повідомляє 24 канал.

До теми: Україна піднялась на 9-е місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА завдяки перемозі "Шахтаря"

Успіх "Шахтаря"

Поразка у півфіналі принесла Україні ще 0,200 бали.

Зараз Україна посідає 9 місце у рейтингу. Це дасть право віцечемпіону України сезону-2020/21 через рік стартувати з третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. А ось другій команді Нідерландів (10-я позиція) доведеться починати з другого раунду кваліфікації ЛЧ. Тож це на одного сильного суперника більше.

Рейтинг впевнено очолила Іспанія, а на другому місці – Англія. Трійку лідерів замикає Німеччина. Найближчим конкурентом нашої країни залишилась Бельгія, яка зберегла за собою 8 сходинку.



Топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА /Kassiesa

Україна втрималась у першій десятці за кількістю зароблених очок за сезон.

Скільки очків принесли українські клуби