Донецький "Шахтар" попри поразку у півфіналі Ліги Європи добився прогресу в клубному рейтингу УЄФА. "Гірники" піднялися на рекордну 12-у позицію.

У півфіналі Ліги Європи "Шахтар" програв "Інтеру" й отримав за поразку одне очко. Як інформує сайт УЄФА, донеччани піднялися на 12-е місце в таблиці коефіцієнтів.

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Рекорд "Шахтаря"

Це рекордна позиція у рейтингу для "Шахтаря" та українських клубів із сезону 1998/99. Саме відтоді почали вести таблицю в цьому форматі.

У сезоні 2012/13 "Шахтарю" вдалося піднятися на 13-е місце.

"Шахтар" ділить 12-у сходинку з дортмундською "Боруссією" та лондонським "Тоттенхемом" – у всіх по 85 балів.

"Шахтарю" потрібна поразка "Ліона"

Український клуб залишиться 12-м, якщо французький "Ліон" не виграє Лігу чемпіонів.

У півфіналі французи зіграють з "Баварією".

Топ-10 рейтингу