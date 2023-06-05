Помститься за Костюк: Світоліна зіграє проти фанатки диктатора Лукашенка в 1/4 Ролан Гаррос

Ролан Гаррос-2023 перетворився для Еліни Світоліної на суцільну зустріч із представницями країн-агресорів. У чвертьфіналі українська тенісистка знову зіграє проти суперниці з ворожої держави.

Еліна Світоліна у двох сетах впоралась із росіянкою Дар'єю Касаткіною – 6:4, 7:6. Російська тенісистка оцінила гру українки та привітала її з перемогою, але жодних рукостискань не було, хоча й Касаткіна публічно засудила агресію своєї країни у бік України, пише 24 Канал.

​До теми І ще одна далась під силу: Світоліна перемогла росіянку Касаткіну в 1/8 фіналу Ролан Гаррос

Чергова зустріч із суперницею країни-агресора

Українська тенісистка пробилась у свій четвертий чвертьфінал Ролан Гаррос та дев'ятий на рівні Grand Slam. Суперниця Світоліної в 1/4 фіналу французького турніру визначилась дещо пізніше у матчі Слоан Стівенс – Аріна Сабалєнко.

У двох сетах Сабалєнко впоралась із американською опоненткою – 7:6, 6:4. Білоруска стане наступною суперницею Еліни у чвертьфіналі Ролан Гаррос.

Чвертьфінал Ролан Гаррос Світоліна – Сабалєнко відбудеться 6 червня. Орієнтовний початок зустрічі о 12:00 (за Києвом).

Це буде третя зустріч між тенісистками. До 6 червня рахунок в очних протистояннях рівний 1:1.

Еліні протистоятиме друга ракетка планети, яка є фанаткою самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка.

Переможниця їх пари зіграє у півфіналі проти тріумфаторки поєдинку Кароліна Мухова (Чехія) – Анастасія Павлюченкова (Росія).

Відзначимо, що Світоліна спробує помститись Сабалєнко за перемогу у першому колі над українкою Мартою Костюк. Їх зустріч набула великого розголосу після того, як Марта не потиснула руку суперниці після поразки. Місцева публіка освистала Костюк.

Також Сабалєнко зробила з себе "жертву" та відмовилась брати участь у пресконференції. Натомість організувала свою таємну, на яку були запрошені лише вигідні їй журналісти, які не ставитимуть питань про війну в Україні.