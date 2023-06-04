Еліна Світоліна (Україна) - Дар'я Касаткіна (Росія) 2:0 (6:4, 7:6)

Українська тенісистка змогла подолати бар'єр 1/8 фіналу Ролан Гаррос в лиці представниці Росії. Світоліна взяла гору над Касаткіною та вийшла у чвертьфінал престижного турніру, пише 24 Канал.

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Може продовжити знищувати представниць країн-агресорів на своєму шляху

Українська спортсменка продовжує свою впевнену переможну ходу. На Еліну чекав принциповий матч у 1/8 фіналу Ролан Гаррос, де на неї чекала землячка попердньої лузерки дуелі з українкою Дар'я Касаткіна. На попередньому етапі змагань Світоліна здолала росіянку Анну Блінкову, а у четвертому раунді Ролан Гаррос українка перемогла дев'яту сіяну Дар'ю Касаткіну з Росії. Це була сьома у історії зустріч між Світоліною та Касаткіною та перша з 2021-го року. Попередні шість матчів Еліна виграла, що і повтрила на змаганнях у Франції..

Українка виявилась сильнішою за свою опонентку у двох сетах. Перший – розпочався з двох брейків від Еліни – вона повела з рахунком 4:1. Касаткіна змогла зробити один зворотний брейк, проте на більше вона не спромоглася. За рахунку 5:4 Еліна вийшла подавати на першу партію і з першого сетболу закрила її, результат на табло – 6:4.

Другий сет розпочався з брейку від Касаткіної – 2:0 на користь росіянки, проте українка вирішила далеко суперницю не відпускати та майже відразу перехопила ініціативу, вигравши п'ять з шести наступних геймів. Світлона вийшла подавати на матч за рахунку 5:4, заробила матчбол, та от не реалізувала його – 5:5. Після невдачі українська тенісистка взяла ще один брейк, знову подавала на матч, проте безрезультативно – 6:6. Дуель між українкою та росіянкою перейшла в напружений тай-брейк, у якому Еліна і змогла тотально здолати Дар'ю.

До речі. Ця перемога стала першою для Світоліної з квітня 2021-го над суперницею з топ-10 та четвертою за два тижні над росіянками.

Таким чином Еліна Світоліна вчетверте в кар'єрі пройшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос та повторила свій найкращий результат на турнірі. У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею пари Слоун Стівенс (США) – Аріна Соболенко (Білорусь). Матч відбудеться у вівторок, 6-го червня.