У ніч на 5 січня на арені Emerald Queen Casino в США відбувся вечір боксу. У співголовному поєдинку зустрічалися учасник Олімпіади-2020 Цотне Рогава та американець Данте Вільямс, пише 24 Канал.

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Ефектна перемога українського супертяжа

Для українського боксера це був дебютний поєдинок в США. Рогава видав потужний старт бою, активно завдаючи ударів по голові та корпусу суперника. Спантеличений таким початком американський проспект нічого не зміг протиставити.

Рогава затис Вільямса біля канатів та буквально знищив його. Рефері змушений був зупинити одностороннє побиття, коли побачив, що Вільямс ледь не впав на канвас. У підсумку Рогава здобув дострокову перемогу в першому раунді технічним нокаутом.

Відео нокауту в поєдинку Рогава – Вільямс

Що відомо про Рогаву