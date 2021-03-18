Повернення у Мадрид, Манчестер чи вояж у Париж: хто підсилиться зірковим Роналду

Дороги Кріштіану Роналду та Ювентуса розійдуться вже влітку 2021 року. Вже три топові клуби стоять у черзі за португальцем.

Потенційні клуби Роналду

ПСЖ, Реал та Манчестер Юнайтед не проти поповнити свої команди зірковим португальцем. "Вершкові" та "червоні дияволи" можуть повернути у склад колишнього футболіста.

До теми Ювентус готує трансфер Роналду

Найбільшою проблемою у переході Кріштіану Роналду у якийсь із цих клубів стане фінансова частина. Висока зарплата нападника може стати каменем спотикання. Саме через це Ювентус хоче здихатись Роналду. Зараз він отримує у Турині 31 мільйон євро на рік.

У цьому сезоні Роналду провів у футболці Ювентуса 33 матчі, у яких забив 30 голів та віддав 4 гольові передачі.

Якщо клуби не будуть готові платити такі шалені гроші, тоді їм потрібно створити привабливий контракт, який зацікавив би Кріштіану. Угода лідера атаки "старої синьйори" спливає вже вкінця червня 2022 року.

Раніше повідомлялось, що Інтер Маямі з США розробляє план купівлі 36-річного форварда. У клубі сподіваються, що Роналду буде мати бажання перебратись у заокеанський чемпіонат. Найбільше над цим трансфером працюватиме сам легендарний Девід Бекхем, який є одним із співвласників команди.

Наступний матч Ювентуса відбудеться 21 березня проти Беневенто у Серії А.