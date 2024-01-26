Пока неизвестно, кто возглавит мерсисайдцев в новой кампании. Однако британская пресса одними из главных фаворитов видит двух тренеров., которые отлично выполняют свою работу в нынешних клубах– Хаби Алонсо из Байера и Роберто Де Дзерби, который тренирует Брайтон, а до этого работал в Шахтере, сообщает 24 Канал.
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Реакция претендентов на возможность возглавить Ливерпуль
Оба уже прокомментировали перспективу перебраться в ряды английского гранда. Каждый из них заявил, что сфокусирован на удачном финише сезона, поэтому сейчас не отвлекается на слухи. Однако испанец дал более интересный ответ.
У меня нет по этому поводу никаких новостей. Я сосредоточен в завершении этого сезона с Брайтоном. Мы хотим сосредоточиться на наших целях,
– цитирует Де Дзерби журналист Райан Адсетт.
Бывший же игрок Ливерпуля Хаби Алонсо, хотя и не подтвердил заинтересованность со стороны мерсисайдцев, но своим ответом породил еще больше слухов. Он не отклонил вероятность увидеть его на тренерской скамье "красных", о чем сообщил Фабрицио Романо.
Честно говоря… У меня нет прямого ответа (смеется– 24 Канал). Я счастлив сейчас здесь – это точно. И я думаю только о Леверкузене,
– заявил испанец.
Отметим, что кандидатом номер 1 считается именно Хаби Алонсо, который демонстрирует невероятный сезон с Байером. В настоящее время леверкузенский коллектив является единственной командой с топ-чемпионатов, которая не потерпела ни одного поражения в кампании-2023/2024.
"Аптекари" выиграли свою группу в Лиге Европы со 100-процентным показателем побед, пробились в четвертьфинал Кубка Германии и возглавляют турнирную таблицу Бундеслиги, опережая на 4 очка Баварию, которая триумфовала в чемпионате Германии последние 11 сезонов. Кроме этого леверкузенцы переписали историю немецкого футбола, выдав самую длинную серию без поражений.