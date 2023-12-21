Підопічні Хабі Алонсо здобули розгромну перемогу з рахунком 4:0. Хет-триком відзначився Патрик Шик, а крапку в матчі поставив Віктор Боніфейс.

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Баєр став рекордсменом німецького футболу

Завдяки цьому результату Баєр закінчив 2023 рік на першому місці у Бундеслізі. Окрім цього приємного факту для леверкузенців, є ще один, який робить досягнення сенсаційного лідера унікальним.

Команда Хабі Алонсо не програла у 25-му матчі поспіль в сезоні-2023/2024. Вона залишається єдиною непереможеною командою Європи в нинішній кампанії.

Ба більше, "фармацевти" – перша команда в історії німецького футболу, яка не знала гіркоти поразки у стартових 25 матчах сезону. За цей час Баєр здобув 22 перемоги та тричі зіграв внічию, він має фантастичний баланс забитих та пропущених голів – 81:18.

До слова. Така неймовірна серія не залишилася непоміченою. Хабі Алонсо, якого називають одним із головних факторів успіху леверкузенців уже потрапив на олівець Реала, за який він грав протягом 5 років. Саме іспанець вважається головним фаворитом на заміну Карло Анчелотті, який після нинішньої кампанії має очолити збірну Бразилії.

Свою фантастичну серію леверкузенці матимуть змогу продовжити вже після невеличкої паузи в Бундеслізі. Наступний поєдинок команда Хабі Алонсо проведе 13 січня проти Аугсбурга. Стартовий свисток пролунає о 16:30.

Дивіться відеоогляд матчу Баєр – Бохум