Запальний тренер може очолити збірну Бразилії: у минулому він успішно керував Барселоною

Збірна Бразилії перебуває в активних пошуках нового головного наставника. На тренерське крісло "селесао" є декілька кандидатів, але є один головний претендент.

Ним є колишній наставник збірної Іспанії Луїс Енріке. 52-річний іспанський спеціаліст може стати наступником Тіте у збірній Бразилії.

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Гідна заміна Тіте

Нагадаємо, що Енріке покинув іспанську команду після вильоту в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 від Марокко. Тоді марокканці вибили титулованого суперника за підсумками серії пенальті – 0:0 (в основний та додатковий час) та 3:0 (по серії пенальті).

Бразилія із Тіте пробилась дещо далі – чвертьфінал Мундіалю у Катарі, у якому несподівано програли Хорватії у серії пенальті (4:2). На самого Тіте є вже є п'ять кандидатів, але наставник не хоче поспішати з поверненням до роботи після ЧС-2022.

Раніше ЗМІ повідомляли про зацікавленість "селесао" до колишнього наставника мадридського Реала Зінедіна Зідана, який мріє очолити рідну збірну Франції.

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