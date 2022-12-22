Им является бывший наставник сборной Испании Луис Энрике. 52-летний испанский специалист может стать преемником Тите в сборной Бразилии.

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Достойная замена Тите

Напомним, что Энрике покинул испанскую команду после вылета в 1/8 финала чемпионата мира-2022 от Марокко. Тогда марокканцы выбили титулованного соперника по итогам серии пенальти – 0:0 (в основное и дополнительное время) и 3:0 (по серии пенальти).

Бразилия из Тите пробилась несколько дальше – четвертьфинал Мундиаля в Катаре, в котором неожиданно проиграли Хорватии в серии пенальти (4:2). На самом Тите уже есть пять кандидатов, но наставник не хочет спешить с возвращением к работе после ЧМ-2022.

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