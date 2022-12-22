21 грудня закінчилась сага чуток про призначення Ротаня на посаду головного тренера Олександрії. П'ята команда УПЛ офіційно оголосила про початок співпраці з нинішнім наставником збірної України U-21.

До теми Руслан Ротань офіційно очолив п'яту команду УПЛ

Розірветься на два тренерські крісла

Наступного дня Українська асоціація футболу оголосила про майбутнє Руслана Ротаня у національній команді. В УАФ залишились задоволені роботою новоспеченого тренера Олександрії на чолі "молодіжки". Тому вирішили продовжити контракт із Ротанем.

Це буде у разі успішного виступу на чемпіонаті Європи-2023, куди Ротань вивів молодіжну збірну. На цьому турнірі Україна може здобути ліцензію на Олімпіаду-2024, яка відбудеться у Парижі. Якщо "синьо-жовтим" вдасться пробитись на ОІ, то угода з Ротанем буде автоматично продовжена до кінця Олімпійських ігор 2024 року.

Тому наразі Ротань буде поєднувати роботу у "молодіжці" та Олександрії. Побачимо, чи вдасться Ротаню розірватись на дві команди та підійняти клуб у трійку лідерів УПЛ. Місце у топ-3 – це завдання Олександрії від керівництва клубу. До "бронзи" відставання у 6 очок.

Раніше на офіційному сайті Олександрії була інформація про поєднану роботу Ротаня, з яким підписали контракт на 2,5 роки. Наставник став наступником Юрія Гури. Разом із Ротанем у команду прийде новий тренерський штаб.

Також УАФ продовжила контракт із Сергієм Нагорняком, який працює на чолі юнацької збірної України U-19.