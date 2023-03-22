Семеро гравців з УПЛ відправились у свої національні збірні: хто викликаний та з ким гратиме

Футболісти з чемпіонату України цікаві не лише нашій збірній. Футболісти Шахтаря, Динамо, Кривбаса, Олександрії та Ворскли викликані у команди з чотирьох різних конфедерацій.

У клубному футболі виникла пауза на два тижні. Топ-гравці з'їхались до своїх національних збірних заради кваліфікаційних та товариських поєдинків.

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Команди з УПЛ відправили 15 футболістів у розташування національної збірної України. Підопічні Руслана Ротаня у неділю, 26 березня, зіграють стартовий матч кваліфікації Євро-2024 проти Англії.

Також клуби з чемпіонату України відправили 7 легіонерів до інших національних команд. Цікаво, що представники УПЛ поїдуть у збірні чотирьох різних конфедерацій.

Європейське тріо

Окрім гравців збірної України, ще троє футболістів з УПЛ стартують зі своїми командами у відборі на чемпіонат Європи. Дебютний виклик у збірну Молдови отримав центральний захисник Олександрії Владислав Бабогло.

Футболіст на молодіжному рівні виступав на нашу команду, але все ж вирішив змінити футбольне громадянство. Його нова збірна 24 та 27 березня відіграє домашні матчі проти Фарерських островів та Чехії відповідно.

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В одну групу з молдованами потрапила Албанія, куди був викликаний нападник Ворскли Таулян Сефері. Балканці у березні відіграють лише одну гру – 27 березня в гостях із Польщею.

Також поїде до своєї збірної і новачок Шахтаря Гіоргі Гочолейшвілі. На його Грузію чекає товариський матч з Монголією (25 березня) та домашня гра проти Норвегії (28 березня).

Інші континенти

Двоє футболістів відправляться на африканський континент. Нападник Шахтаря Лассіна Траоре разом зі збірною Буркіна-Фасо проведе два поєдинки проти Того.

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У свою чергу Кривбас направить до збірної Нігера форварда Даніеля Сосу. На його команду чекають дві битви проти грізного Алжиру. Усі ці африканські матчі пройдуть в рамках кваліфікації на КАН.

В азійській зоні УПЛ буде представлена новачком Шахтаря Хусравом Тоіровим. На його Таджикістан очікують лише спаринги – проти ОАЕ та Кувейта. А в зону КОНКАКАФ відправився вінгер Динамо Кахім Перріс, який зі збірною Ямайки зіграє проти Мексики в рамках місцевої Ліги націй.