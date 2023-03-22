В клубном футболе возникла пауза на две недели. Топ-игровцы съехались в свои национальные сборные ради квалификационных и товарищеских поединков.

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Команды по УПЛ отправили 15 футболистов в расположение национальной сборной Украины. Подопечные Руслана Ротаня в воскресенье, 26 марта, сыграют стартовый матч квалификации Евро-2024 против Англии.

Также клубы с чемпионата Украины отправили 7 легионеров в другие национальные команды. Интересно, что представители УПЛ поедут в сборные четырех разных конфедераций.

Европейское трио

Кроме игроков сборной Украины еще трое футболистов из УПЛ стартуют со своими командами в отборе на чемпионат Европы. Дебютный вызов в сборную Молдовы получил центральный защитник Александрии Владислав Бабогло.

Футболист на молодежном уровне выступал на нашу команду, но все же решил сменить футбольное гражданство. Его новая сборная 24 и 27 марта играет домашние матчи против Фарерских островов и Чехии соответственно.

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В одну группу с молдованами попала Албания, куда был вызван нападающий Ворсклы Таулян Сефери. Балканцы в марте отыграют только одну игру – 27 марта в гостях с Польшей.

Также поедет в свою сборную и новичок Шахтера Гиорги Гочелейшвили. Его Грузию ждет товарищеский матч с Монголией (25 марта) и домашняя игра против Норвегии (28 марта).

Другие континенты

Двое футболистов отправятся на африканский континент. Нападающий Шахтера Лассина Траоре вместе со сборной Буркина-Фасо проведет два поединка против Того.

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В свою очередь Кривбасс направит в сборную Нигера форварда Даниэля Сосу. Его команду ждут две битвы против грозного Алжира. Все эти африканские матчи пройдут в рамках квалификации по КАН.

В азиатской зоне УПЛ будет представлена новичком Шахтера Хусравом Тоировым. Его Таджикистан ожидают только спарринги – против ОАЭ и Кувейта. А в зону КОНКАКАФ отправился вингер Динамо Кахим Пэррис, со сборной Ямайки сыграет против Мексики в рамках местной Лиги наций.