З іншої планети, – Зінченко назвав двох футболістів, які були його кумирами у дитинстві

У кожній епосі є гравці, які є прикладом наслідування для наступних поколінь. Вони надихають дітей займатися футболом і закохують глядачів своєю грою чи поведінкою.

Про своїх героїв дитинства розповів Олександр Зінченко. Українець зізнався, хто найбільше захоплював його на футбольному полі.

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Які футболісти надихали Зінченка у дитинстві

Лівий захисник назвав двох легендарних футболістів, від яких він фанатів у ранньому віці. Він обрав гравців, які дійсно були іконами футболу 2000-х років:

Для всіх нас, українців, особливо для мого покоління, кумиром був Андрій Шевченко. Мені також дуже подобався Роналдінью, коли я був молодшим. Коли він грав у Барселоні, це був час, коли я дивився на цих гравців. Тож ці двоє були для мене на іншій планеті.

Цікаво. Раніше Зінченко розповів, чому вирішив відкрити ресторан у Києві.

Зазначимо, що напередодні стало відомо, що Олександр Зінченко залишиться в Арсеналі, попри чутки щодо його можливого трансферу. "Каноніри" вирішили попрощатися з іншим лівим захисником – Якубом Ківіором.

Нагадаємо, що наступний матч Арсенал зіграє 24 серпня на виїзді проти Астон Вілли. Стартовий свисток пролунає о 19:30.