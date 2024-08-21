Хворобу виявили після того, як шведський спеціаліст знепритомнів під час бігу. На жаль, вона уже була в термальній стадії.

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Публічне прощання Ерікссона

Під час розповіді про рак тренер зізнався, що завжди вболівав за Ліверпуль і шкодує, що так і не очолював цей клуб. На знак поваги мерсисайдці запросили спеціаліста покерувати "червоними" в матчі легенд проти Аякса та втілили у життя мрію Ерікссона.

Напередодні ж вийшов документальний фільм від Amazon Prime під назвою "Свен". У ньому 76-річний тренер емоційно попрощався публічно зі світом.

"Я мав гарне життя. Я думаю, ми всі боїмося дня, коли все закінчиться, коли ми помремо. Але життя також пов’язане зі смертю. Ви повинні навчитися приймати її, те, що вона є. Сподіваюся, в кінці люди скажуть: "Так, він був хорошою людиною". Але не всі це скажуть.

Сподіваюся, ви запам’ятаєте мене як позитивного хлопця, який намагається робити все, що він міг. Не шкодуйте. Посміхніться. Дякую за все – тренерам, гравцям, вболівальникам. Це було фантастично. Бережіть себе, піклуйтеся про своє життя і живіть ним. Бувайте", – сказав Ерікссон.

Довідка. Останнім місцем роботи для Свена-Йорана Ерікссона став шведський футбольний клуб Карлстад. Досвідчений фахівець працював там спортивним директором до лютого 2023 року.

Футбольна спадщина Ерікссона