О своих героях детства рассказал Александр Зинченко. Украинец признался, кто больше всего восхищал его на футбольном поле.

Читайте также Легендарный тренер с неизлечимой стадией рака записал щемящее прощальное послание миру

Какие футболисты вдохновляли Зинченка в детстве

Левый защитник назвал двух легендарных футболистов, от которых он фанател в раннем возрасте. Он выбрал игроков, которые действительно были иконами футбола 2000-х годов:

Для всех нас, украинцев, особенно для моего поколения, кумиром был Андрей Шевченко. Мне также очень нравился Роналдиньо, когда я был моложе. Когда он играл в Барселоне, это было время, когда я смотрел на этих игроков. Поэтому эти двое были для меня на другой планете.

Интересно. Ранее Зинченко рассказал, почему решил открыть ресторан в Киеве.

Отметим, что накануне стало известно, что Александр Зинченко останется в Арсенале, несмотря на слухи о его возможном трансфере. "Канониры" решили попрощаться с другим левым защитником – Якубом Кивиором.

Напомним, что следующий матч Арсенал сыграет 24 августа на выезде против Астон Виллы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.