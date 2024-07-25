Заклад позиціює себе як чудове місце для поціновувачів вишуканої кухні та спорту. Він отримав футбольний інтер'єр і завдяки унікальному екрану з ефектом трибун там можна дивитися прямі трансляції матчів або ж стежити за подіями Олімпіади, яка офіційно розпочинається 26 липня.

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Місце для душі

Олександр Зінченко розповів, чому вирішив завести власний бізнес. Він зазначив, що усвідомлює ризики відкриття закладу на території країни, яка воює.

"Це було нашою мрією. Ми працювали над цим, особливо моя дружина. Вона дуже багато працювала, щоби це зробити. Це було нашою мрією – зробити щось особливе, своє, у місці, де ми почуватимемося найбільш комфортно. У Києві, Україні.

Знаю, що зараз найважчі часи в історії незалежності нашої країни. Можливо, зараз не є ідеальним часом для ведення бізнесу. Але ми все ще віримо, що війна незабаром закінчиться та настане мир", – сказав Зінченко.

До слова. Напередодні Олександр Зінченко змінив свого агента. Він став першим клієнтом Unique Football Agency. Подейкують віднині футболіст сам займатиметься своїм майбутнім і ця агенція є також бізнесом, який приноситиме гравцю дохід.

Нагадаємо, що контракт українського футболіста з Арсеналом закінчується 30 червня 2026 року. Вже в нинішнє трансферне вікно є ймовірність, що він залишить "канонірів".