У шорт-листі на вихід перебував лівий захисник "канонірів" – Олександр Зінченко. Причиною цьому стало те, що у минулому сезоні футболіст отримав травму після якої втратив місце в стартовому складі.

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Хто з гравців оборони покине Арсенал

В складі Арсенала дуже багато гравців оборони через, що "каноніри" повинні були продати до кінця трансферного вікна одного з футболістів, щоб розгрузити позицію лівого захисника.

Після довгих роздумів Мікель Артета вирішив, хто залишиться у команді, а хто буде вимушений її покинути. Головний тренер лондонського клубу готовий відпустити польського захисника – Якуба Ківіора.

У минулому сезоні 24-річний гравець "канонірів" зіграв у 30 матчах, забив 1 гол та віддав три асисти. Олександр Зінченко, незважаючи на підписання Калафьорі, залишиться в команді.

Саме українець у першому турі АПЛ проти Вулвергемптона вийшов у стартовому складі.

Наступний матч Арсенал на виїзді зіграє проти Астон Вілли, де зможе довести свою готовність Мікелю Артеті. Дата проведення гри – 24 серпня, о 19:30 за київським часом.