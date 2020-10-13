Курйозний момент став у матчі Ліги Націй Естонія – Північна Македонія. Захисник збірної Естонії не побачив, що голкіпер вийшов з воріт і відправив м'яч у пусті ворота.

Захисник господарів Мартен Кууск вже на 3-й хвилині відкрив рахунок зустрічі, але на користь суперника. На 3-й хвилині він вирішив розрядити ситуацію на власній половині поля та віддав пас на 18-річного голкіпера Карла Хейна, але молодий воротар чомусь вирішив втекти з воріт на бокову лінію штрафного майданчика, пише 24 канал.

Варто побачити: Син ван Персі забив гол-шедевр у стилі батька: відео

Курйозний автогол у Лізі Націй

Захисник цього не побачив та відправив м'яч назад прямо в сітку. Хейн, який проводив свій 3-й поєдинок за збірну, намагався дістатись до м'яча, але не встиг врятувати власні володіння.

Автогол записали на захисника Кууска, який після взяття воріт саркастично поплескав партнеру по команді, який зробив незрозумілу дію у матчі. У підсумку Естонія змогла виправитись після курйозного автогола та зіграти у гольову нічию – 3:3.

Курйозний автогол Мартена Кууска дивіться відео