Албанія зі старту шокувала Хорватію на Євро-2024: відео першого гола в матчі

У середу, 19 червня, на Євро-2024 розпочався другий тур групового етапу. Програму ігрового дня відкрив матч Хорватія – Албанія

Обидві команди поступилися у стартовому турі, тож вийшли максимально вмотивованими на гру. Попри статус фаворита "картаті" пропустили першими вже на одинадцятій хвилині, пише 24 Канал.

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Гол Албанії в дебюті

Підопічні Сілвінью несподівано повели в рахунку, завдяки забитому м'ячу Казіма Лачі. Півзахисник празької Спарти з близької відстані розстріляв ворота Ліваковича, відгукнувшись на прострільну передачу Асані.

Дивіться відео гола Лачі