Обе команды уступили в стартовом туре, поэтому вышли максимально мотивированными на игру. Несмотря на статус фаворита "клетчатые" пропустили первыми уже на одиннадцатой минуте, пишет 24 Канал.

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Гол Албании в дебюте

Подопечные Силвинью неожиданно повели в счете, благодаря забитому мячу Казима Лачи. Полузащитник пражской Спарты с близкого расстояния расстрелял ворота Ливаковича, откликнувшись на прострельную передачу Асани.

Смотрите видео гола Лачи