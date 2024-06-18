Першими вийдуть на футбольне поле збірні Хорватії та Албанії. Їх поєдинок відбудеться в Гамбурзі на "Фолькспаркштадіоні", пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Хорватія – Албанія

Головним рефері матчу призначено Франсуа Летесьє. Він дасть сигнал про початок зустрічі о 16:00.

Хорватія в першому турі поступилася Іспанії з рахунком 0:3. Албанці ж, попри найшвидший гол в історії чемпіонатів Європи, не змогли набрати жодного очка у грі з Італією (1:2).

Оскільки обидві команди зазнали поразок у своїх стартових матчах на Євро-2024, то відступати їм уже нікуди. Це додає гостроти майбутньому поєдинку, який стане першим очним протистоянням в історії збірних.

Матч Хорватія – Албанія можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Також цей поєдинок потрапив у список 22-х, які показуватимуть на місцевих телеканалах Суспільного.

Важливо. На сайті 24 Каналу буде доступна текстова трансляція матчу, а також його огляд одразу після фінального свистка.

Нагадаємо, що в іншому поєдинку групи B зустрінуться Іспанія та Італія. Їх матч відбудеться 20 червня та розпочнеться о 22:00.