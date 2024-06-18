Матч відбувся у Мюнхені на "Альянц Арені". Він закінчився розгромною перемогою підопічних Едварда Йорданеску з рахунком 3:0.

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Що сказав Луческу після матчу

За цим поєдинком зі стадіону спостерігав румунський тренер Мірча Луческу, для якого обидві команди є дуже близькими. Після фінального свистка він поділився враженим від побаченого та назвав ключовий момент гри.

Збірна Румунії довела, що може грати проти будь-якої команди. Вони були більш мотивованими, ніж футболісти з України. Переломний момент матчу – велика помилка Андрія Луніна. Перший гол повністю змінив ситуацію на футбольному полі. У цій ситуації Україна не змогла знайти необхідного рішення,

– сказав Луческу.

Зазначимо, що це була сьома очна зустріч між збірними Румунії та України. В історії протистоянь румуни вийшли вперед, здобувши четверту перемогу.

До слова. В іншому матчі групи E Словаччина сенсаційно переграла Бельгію з рахунком 1:0, тож саме команда Йорданеску наразі очолює квартет, а "синьо-жовті" поки розташувалися на останній сходинці.

Нагадаємо, що у другому турі групи E Україна 21 червня о 16:00 зустрінеться зі Словаччиною, а румуни та бельгійці будуть визначати сильнішого 22 червня о 22:00.