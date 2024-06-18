Первыми выйдут на футбольное поле сборные Хорватии и Албании. Их поединок состоится в Гамбурге на "Фолькспаркштадионе", пишет 24 Канал.

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Кто будет транслировать матч Хорватия – Албания

Главным рефери матча назначен Франсуа Летесье. Он даст сигнал о начале встречи в 16:00.

Хорватия в первом туре уступила Испании со счетом 0:3. Албанцы же, несмотря на самый быстрый гол в истории чемпионатов Европы, не смогли набрать ни одного очка в игре с Италией (1:2).

Поскольку обе команды потерпели поражения в своих стартовых матчах на Евро-2024, то отступать им уже некуда. Это добавляет остроты предстоящему поединку, который станет первым очным противостоянием в истории сборных.

Матч Хорватия – Албания можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO по подпискам "Максимальная" и "Спорт". Также этот поединок попал в список 22-х, которые будут показывать на местных телеканалах Суспільного.

Важно. На сайте 24 Канала будет доступна текстовая трансляция матча, а также его обзор сразу после финального свистка.

Напомним, что в другом поединке группы B встретятся Испания и Италия. Их матч состоится 20 июня и начнется в 22:00.