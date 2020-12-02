На бій з Усиком з'явився новий претендент: програвав Джошуа та перемагав Руїса
Світова боксерська організація (WBO) ще не санкціонувала бій Олександра Усика за титул, як з'явився цілий ряд претендентів на бій з українцем. Новозеландський боксер Джозеф Паркер готовий стати суперником Усика у бою за пояс WBO.
Менеджер 28-річного уродженця Окленда Девід Хіггінс розповів, що Паркер хоче битися з Усиком. Про це повідомляє Sky Sports.
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У команді Паркера заявили, що встигли обговорити деталі бою з командою Усика – Егісом Клімасом та Олександром Красюком.
Втім, бій між Усиком і Паркером може відбутися, якщо чинний володар поясу WBO Ентоні Джошуа відмовиться від нього.
Якщо Джошуа віддасть титул, то Паркер хоче битися з Усиком. Ми обговорювали це з Клімасом і Красюком – командою Усика. Це хороші хлопці, з ними можна вести переговори,
– сказав Хіггінс.
Разом з тим, команда новозеландця навіть звернулася до WBO.
"Паркер готовий битися за титул, якщо буде можливість. Ми вже написали WBO, що хочемо бути у списку, якщо санкціонують поєдинок", – резюмував Хіггінгс.
Що відомо про Паркера?На рахунку Паркера 27 перемог і 2 поразки у 29 поєдинках. У списку боїв Паркера є імениті суперники. У 2016 році він переміг колишнього чемпіона світу Енді Руїса. Водночас у 2018 році він програв британцям Ентоні Джошуа та Ділліану Уайту.
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