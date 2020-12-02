Світова боксерська організація (WBO) ще не санкціонувала бій Олександра Усика за титул, як з'явився цілий ряд претендентів на бій з українцем. Новозеландський боксер Джозеф Паркер готовий стати суперником Усика у бою за пояс WBO.

Менеджер 28-річного уродженця Окленда Девід Хіггінс розповів, що Паркер хоче битися з Усиком. Про це повідомляє Sky Sports.

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У команді Паркера заявили, що встигли обговорити деталі бою з командою Усика – Егісом Клімасом та Олександром Красюком.

Втім, бій між Усиком і Паркером може відбутися, якщо чинний володар поясу WBO Ентоні Джошуа відмовиться від нього.

Якщо Джошуа віддасть титул, то Паркер хоче битися з Усиком. Ми обговорювали це з Клімасом і Красюком – командою Усика. Це хороші хлопці, з ними можна вести переговори,

– сказав Хіггінс.

Разом з тим, команда новозеландця навіть звернулася до WBO.

"Паркер готовий битися за титул, якщо буде можливість. Ми вже написали WBO, що хочемо бути у списку, якщо санкціонують поєдинок", – резюмував Хіггінгс.

Що відомо про Паркера? На рахунку Паркера 27 перемог і 2 поразки у 29 поєдинках. У списку боїв Паркера є імениті суперники. У 2016 році він переміг колишнього чемпіона світу Енді Руїса. Водночас у 2018 році він програв британцям Ентоні Джошуа та Ділліану Уайту.

До уваги. Усик зберіг статус обов'язкового претендента на бій за титул WBO, коли 31 жовтня переміг Дерека Чісору. Серед потенційних суперників українця називають Джо Джойса.