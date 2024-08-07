Бій Хижняка за "золото" Олімпіади-2024: де та коли дивитись фінальний поєдинок з боксу
У середу, 7 серпня, на Олімпійських іграх в Парижі відбудеться фінал боксерського турніру у ваговій категорії до 80 кілограмів. Бій за "золото" проведуть українець Олександр Хижняк та представник Казахстану Нурбек Оралбай.
Український боксер Олександр Хижняк вдруге у своїй кар'єрі вийшов у фінал боксерського турніру Олімпійських ігор. "Полтавський танк" спробує здобути чемпіонський титул, пише 24 Канал.
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Де дивитись фінальний бій Хижняк – Оралбай
Поєдинок за олімпійське "золото" українські вболівальники зможуть подивитися у прямому ефірі на регіональних телеканалах Суспільного. Також вболівати за нашого боксера можна буде на телеканалі та сайті Суспільне Спорт.
Крім того, трансляція фінального поєдинку Хижняк – Оралбай буде доступна на Youtube-каналі Суспільне Спорт.
Бій Олександра Хижняка та Нурбека Оралбая орієнтовно розпочнеться о 23:51 за київським часом.
24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію фінального поєдинку Олімпіади-2024 Хижняк – Оралбай.
Шлях Хижняка до фіналу Ігор-2024
- Олександр Хижняк у 1/8 фіналу переміг уродженця України Пилипа Акілова, який на Олімпіаді представляє Угорщину.
- У чвертьфіналі "Полтавський танк" розібрався з бразильцем Вандерлеєм Перейрою.
- У півфіналі Хижняк зустрівся з дворазовим олімпійським чемпіоном Арленом Лопесом з Куби. У непростому поєдинку українець здобув переконливу перемогу.
- Нагадаємо, що на минулих Іграх у Токіо-2020 Хижняк вийшов у фінал вагової категорії до 75 кілограмів. Тоді українець зазнав несподіваної поразки нокаутом від бразильця Еберта Соузи, хоча до цього лідирував за рахунком.