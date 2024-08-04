У півфіналі українець змагався проти дворазового олімпійського чемпіона Арлена Лопеса з Куби. Ще до бою Олександр Хижняк вже гарантував собі бронзову медаль, пише 24 Канал.
До теми Одна медаль для України гарантована: онлайн-трансляція Олімпіади-2024 4 серпня
Хто став переможцем півфіналу Хижняк – Лопес
Українець не збирався зупинятися на досягненому, а спробував вибороти перепустку до фіналу. "Полтавський танк" дуже активно розпочав поєдинок. Однак досвідчений Лопес тримав блок та відповідав точними та акцентованими ударами. Після першого раунду українець поступався кубинцю – 1:4.
Другий ранд розпочався за тим же сценарієм. Хижняк розпочав бомбардування Лопеса. Ризик приніс результат. Судді віддали цей раунд українцю – 3:2.
У вирішальному раунді Олександр збільшив перевагу та впевнено переміг Лопеса.
Олександр Хижняк на характері вийшов до фіналу Олімпійських ігор. "Полтавський танк" гарантував Україні як мінімум срібну медаль.
Нагадаємо, що на рахунку збірної України три олімпійські медалі: "золото" в командному турнірі з фехтування на шаблях, "срібло" Сергія Куліша у стрільбі з гвинтівки та "бронза" Ольги Харлан в індивідуальній шаблі.