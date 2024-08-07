Цього дня атлети будуть змагатися у 20 видах спорту. У десяти з них на кону стоятимуть олімпійські медалі, пише 24 Канал.

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Новий день на Олімпіаді-2024 для України

Українські спортсмени братимуть участь у дев'яти дисциплінах. При цьому в чотирьох із них матимуть можливість виграти нагороди

Вже гарантував собі медаль боксер Олександр Хижняк, який у фіналі змагатиметься з казахом Нурбеком Оралбаєм. Також маємо надії на медалі у ходьбі-естафеті за участі Івана Банзерука та Людмили Оляновської.

Окремо варто відзначити дебютну сутичку на Іграх у Парижі Жана Беленюка. Він розпочне свій шлях на турнірі о 12:00.

Де дивитися Ігри-2024 в Парижі

Офіційним транслятором Олімпіади-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:

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Онлайн-трансляція Олімпійських Ігор-2024 6 серпня