Цього дня атлети будуть змагатися у 20 видах спорту. У десяти з них на кону стоятимуть олімпійські медалі, пише 24 Канал.
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Новий день на Олімпіаді-2024 для України
Українські спортсмени братимуть участь у дев'яти дисциплінах. При цьому в чотирьох із них матимуть можливість виграти нагороди
Вже гарантував собі медаль боксер Олександр Хижняк, який у фіналі змагатиметься з казахом Нурбеком Оралбаєм. Також маємо надії на медалі у ходьбі-естафеті за участі Івана Банзерука та Людмили Оляновської.
Окремо варто відзначити дебютну сутичку на Іграх у Парижі Жана Беленюка. Він розпочне свій шлях на турнірі о 12:00.
Де дивитися Ігри-2024 в Парижі
Офіційним транслятором Олімпіади-2024 в Україні є Суспільне мовлення. Онлайн-трансляції змагань за участю наших спортсменів можна переглянути на чотирьох його платформах:
- канал Суспільне Спорт
- регіональні канали Суспільного
- сайт Суспільне Спорт
- ютуб-канал Суспільне Спорт