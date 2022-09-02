Хірн: Він хоче битися, психологічно Ентоні відходить після поразки

Едді Хірн розповів про майбутні боксерські плани Ентоні Джошуа. Вже через 4 – 5 тижнів британець повернеться до тренувального процесу. Промоутер впевнений, що Ей Джей зможе провести наступний двобій вже у грудні 2022 року. Але останнє рішення буде за Джошуа.

До теми Після краху у реванші з Усиком: коли повалений Джошуа може повернутись на ринг

Промоутер поваленого Усиком боксера привідкрив завісу можливого наступного суперника Ентоні. Джошуа вдруге зможе побитись із Ділліаном Уайтом. Якщо сторонам вдасться вдарити по руках, то цей двобій відбудеться вже у 2023 році.

Бій, який хочу я і який хоче Джошуа – це поєдинок з Ділліаном Вайтом. Це найбільший бій. Він не відбудеться в грудні, але це величезний стадіонний поєдинок наступного року. Їх перший бій був епічним, а другий буде ще кращим,

– відповів Хірн.

Цікавий факт! У грудні 2015-го року Джошуа вже зустрічався на ринзі з Уайтом. Той поєдинок закінчився нокаутом від Ентоні у сьомому раунді.

Джошуа програв Усику у 12-раундовому реванші за роздільним рішенням суддів. Олександр завдав британцю другої поразки поспіль. Промоутер Ентоні визнав, що українець переміг заслужено.

Раніше Хірн заявляв, що його клієнт може провести бій проти Деонтея Уайлдера. Натомість Усик близький до поєдинку за абсолют проти Тайсона Ф'юрі.