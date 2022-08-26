Хірн: Йому потрібно повернутися на переможну стежку

Едді Хірн розповів, коли слід очікувати повернення Ентоні Джошуа на ринг. Уболівальники британського боксера можуть побачити бій улюбленця ще у 2022 році або на початку нового 2023-го.

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Приблизно у грудні або січні повалений Усиком боксер може провести наступний двобій. Промоутер заговорив про можливий бій проти Деонтея Уайлдера, який у трилогії програв Тайсону Ф'юрі. На думку Хірна, цей поєдинок міг би бути одним із найбільших у цьому дивізіоні.

Після чого Джошуа вже у 2023-му може знову побитись за чотири чемпіонські пояси.

Він повернеться з бійцем із топ-15 рейтингу та покаже домінуючий виступ. Йому потрібно повернутися на переможну стежку, а потім рухатися далі. Я хочу, щоб до кінця 2023 року він провів чотири бої,

– розповів Хірн.

Цікаво, що сам Уайлдер заговорив про бажання побитись із Усиком, який переміг Джошуа у реванші та спробує організувати бій за абсолют.

Промоутер додав, що Ентоні може провести реванш проти Ділліана Уайта. Цей двобій може відбутись навіть лише заради британських фанатів.

Не виключено, що клієнт Хірна проведе зустріч проти Тайсона Ф'юрі, якщо переконають "Циганського короля" повернутись на ринг. Адже після перемоги над Уайлдером він оголосив про закінчення кар'єри. Але спершу на Ф'юрі може чекати двобій проти українського боксера.