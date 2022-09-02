Хирн: Он хочет драться, психологически Энтони отходит после поражения

Эдди Хирн рассказал о будущих боксерских планах Энтони Джошуа. Уже через 4 – 5 недель британец вернется в тренировочный процесс. Промоутер уверен, что Эй Джей сможет провести следующий поединок уже в декабре 2022 года. Но последнее решение будет за Джошуа.

К теме После краха в реванше с Усиком: когда свергнутый Джошуа может вернуться на ринг

Промоутер свергнутого Усиком боксера приоткрыл занавес возможного следующего соперника Энтони. Джошуа во второй раз сможет сразиться с Диллианом Уайтом. Если сторонам удастся ударить по рукам, этот поединок состоится уже в 2023 году.

Бой, который я хочу и который хочет Джошуа – это поединок с Диллианом Уайтом. Это самый большой бой. Он не состоится в декабре, но это огромный стадионный поединок в следующем году. Их первый бой был эпическим, а второй будет еще лучше,

– ответил Хирн.

Интересный факт! В декабре 2015 года Джошуа уже встречался на ринге с Уайтом. Этот поединок закончился нокаутом от Энтони в седьмом раунде.

Джошуа проиграл Усику в 12-раундовом реванше по раздельному решению судей. Александр нанес британцу второе поражение подряд. Промоутер Энтони признал, что украинец победил заслуженно.

Ранее Хирн заявлял, что его клиент может провести сражение против Деонтея Уайлдера. Усик же близок к поединку за абсолют против Тайсона Фьюри.