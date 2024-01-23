Артем Довбик – третій українець, якому вдалось оформити хет-трик в топ-лізі: хто раніше це робив

Форвард Жирони став незамінним гравцем основи головної сенсації Ла Ліги. Крім того, Артем увійшов у список унікальних українців, яких тепер троє.

У неділю, 21 січня, іспанська Жирона запалила у матч Ла Ліги проти Севільї. Команда МІчела знищила чинного переможця Ліги Європи з рахунком 5:1, пише 24 канал.

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Три голи у першому таймі оформив Артем Довбик. Свій хет-трик нападник зробив всього лише за 23 січня. Також Артем став лише третім українцем в історії.

Першим це досягнення підкорилось Андрію Шевченкові. У своєму дебютному сезоні в Мілані українець оформив три м'ячі у ворота Лаціо (4:4). На цьому Андрій не зупинився і вже за кілька місяців прибив хет-триком Перуджу (3:0).

Повторити цей успіх в 00-і зміг його партнер по національній збірній Андрій Воронін. Причому також двічі, ще і за різні команди. У 2004-му форвард Баєра забив тричі Армінії (3:2).

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Знову оформити хет-трик Воронін зумів через п'ять років, у 2009-му. Тоді Андрій висупав вже за Герту, яка прибила аутсайдера Енергі. І ось Довбику вдалось увійти у цей список обраних.

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Артем швидко закріпився в основі та вже встиг настріляти 14 голів у 20-ти матчах.

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