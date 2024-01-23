В воскресенье, 21 января, испанская Жирона зажгла в матче Ла Лиги против Севилии. Команда МИчела уничтожила действующего победителя Лиги Европы со счётом 5:1. 24 канал.
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Три гола в первом тайме оформил Артем Довбык. Свой хет-трик нападающий сделал всего за 23 января. Также Артём стал лишь третьим украинцем в истории.
Первым это достижение покорилось Андрею Шевченко. В своем дебютном сезоне в Милане украинец оформил три мяча в ворота Лацио (4:4). На этом Андрей не остановился и уже через несколько месяцев прибил хет-триком Перуджу (3:0).
Повторить этот успех в 00-е смог его партнер по национальной сборной Андрей Воронин. Причем также дважды, еще и за разные команды. В 2004-м форвард Байера забил трижды Арминии (3:2).
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Снова оформить хет-трик Воронин сумел пять лет спустя, в 2009-м. Тогда Андрей выступал уже при Герте, прибившей аутсайдера Энерги. И вот Довбику удалось войти в этот список избранных.
Артем Довбик в сезоне 2023-2024:
- нападающий летом 2023-го перебрался из Днепра-1 в Жирону
- испанцы заплатили спорклубу почти 8 миллионов евро
- Артем быстро закрепился в основе и уже успел настрелять 14 голов в 20 матчах.
- Еще на счету Довбика пять ассисов в отчетном сезоне
- вместе с Джодом Беллингемом из Реала украинец лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги
- Жирона стала одним из главных открытий старта сезона в европейском футболе.
- каталонцы идут первыми в чемпионате Испании, но Реал отстал только на одно очко и имеет игру в запасе
Видеообзор матча Жирона – Севилья