В воскресенье, 21 января, испанская Жирона зажгла в матче Ла Лиги против Севилии. Команда МИчела уничтожила действующего победителя Лиги Европы со счётом 5:1. 24 канал.

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Три гола в первом тайме оформил Артем Довбык. Свой хет-трик нападающий сделал всего за 23 января. Также Артём стал лишь третьим украинцем в истории.

Первым это достижение покорилось Андрею Шевченко. В своем дебютном сезоне в Милане украинец оформил три мяча в ворота Лацио (4:4). На этом Андрей не остановился и уже через несколько месяцев прибил хет-триком Перуджу (3:0).

Повторить этот успех в 00-е смог его партнер по национальной сборной Андрей Воронин. Причем также дважды, еще и за разные команды. В 2004-м форвард Байера забил трижды Арминии (3:2).

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Снова оформить хет-трик Воронин сумел пять лет спустя, в 2009-м. Тогда Андрей выступал уже при Герте, прибившей аутсайдера Энерги. И вот Довбику удалось войти в этот список избранных.

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Артем быстро закрепился в основе и уже успел настрелять 14 голов в 20 матчах.

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