Це була катастрофа, – Хаві розніс суддю через вилучення після вильоту Барселони з Ліги чемпіонів

У вівторок, 16 квітня, відбулися перші матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів. В одному з них Барселона на своєму полі приймала ПСЖ.

Каталонці втратили перевагу після виїзного матчу. Вони поступилися з рахунком 1:4 та залишили турнір.

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Хаві обурений суддівством

Після фінального свистка головний тренер Барселони прокоментував виліт своєї команди. Хаві залишився вкрай незадоволений суддівством Іштвана Ковача, який у першому таймі показав червону картку захиснику каталонців Рональду Араухо, а на 56-й хвилині вилучив уже самого іспанського тренера за надто емоційну реакцію на дії арбітра.

Я засмучений, злий, тому що я вважаю, що ця гра ознаменувала собою все протистояння. При грі 11 проти 11 ми були добре організовані. Гра повністю відповідає плей-офф. Як на мене, це занадто – показувати червону картку в цій грі. У нас були явні моменти, але ми відставали, тому що з десятьма гравцями – це дуже важко,

– сказав тренер.

Хаві заявив, що суддівське рішення перекреслило всю роботу, яку команда робила протягом сезону та зауважив, що вилучення Араухо було зайвим та катастрофічним.

Я сказав арбітру, що це дуже погано, що це була катастрофа. Це вбило протистояння плей-оф. Це все змінило. Я не люблю говорити про суддів, але ми повинні це сказати, ми не можемо мовчати,

– обурився Хаві.

Зазначимо, що, окрім ПСЖ, у півфінал Ліги чемпіонів також вийшла вже дортмундська Боруссія, яка здолала в матчі-відповіді Атлетіко (4:2).

. Ще два учасники цієї стадії визначаться у протистояннях Баварія – Арсенал та Манчестер Сіті – Реал. Вони відбудуться 17 квітня о 22:00.

Нагадаємо, що фінальний матч Ліги чемпіонів-2023/2024 буде зіграно 1 червня в Лондоні на легендарному "Вемблі". Чинним чемпіоном турніру є Манчестер Сіті.