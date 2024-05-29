Останнім місцем роботи німецького наставника була збірна Німеччини, яку він очолював із серпня 2021-го по вересень 2023-го року. На чолі "бундестім" провів 25 поєдинків.
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Повернення до клубної роботи
Тепер Ганс-Дітер Флік повернувся до роботи на клубному рівні. 1 липня 2024-го року німецький спеціаліст розпочне роботу із "блаугранас".
Контракт сторін підписаний до кінця червня 2026-го року.
Відео презентації Гансі-Дітера Фліка
Відзначимо, що Барселоні не вдалось поборотись за чемпіонство Ла Ліги-2023/2024, посівши 2-ге місце у турнірній таблиці (85 балів). Каталонський клуб закінчив сезон без жодного трофея. Хаві ж покинув команду після 3-х сезонів у Барселоні (очолював із листопада 2021-го).
Що відомо про тренерську діяльність Ганс-Дітера Фліка
- Розпочинав свою тренерську кар'єру у скромному клубі Бамменталь. У липні 2000-го очолив Гоффенхайм (4 здобуті кубки).
- Із липня по кінець серпня 2006-го року був асистентом головного тренера у Зальцбургу.
- Також Флік попрацював на ідентичній посаді у збірній Німеччини.
- Пробував свої сили на посаді спортивного директора німецької збірної та Гоффенхайма.
- Влітку 2019-го Флік став помічником тренера у Баварії, яку восени того ж року вже повноцінно очолив (86 матчів). Привів мюнхенський клуб до 7 трофеїв, зокрема перемоги у Лізі чемпіонів-2019/2020.
- Працював із Баварією до кінця червня 2021-го року. А вже у серпні того ж року повернувся до технічної зони збірної Німеччини, але вже у статусі головного коуча.
- У сезоні-2013/2014 став чемпіоном світу разом із Німеччиною.