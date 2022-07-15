Повернення "колишнього"

Колос у своїх соцмережах повідомив про відхід Андрія Тотовицького. Атакувальний півзахисник повернувся у донецький клуб після 2-річної перерви.

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Футболіст вже приєднався на зборах Шахтаря у Нідерландах, де разом із командою готується до нового сезону в Україні та єврокубків. Ковалівська команда не розголошує деталей трансферу. Щоправда, клуб офіційно ще не оголосив про трансфер.

Це перший трансфер Шахтаря під керівництвом Ігоря Йовічевіча, якого 14 липня призначили на посаду головного тренера "гірників".

"ТаТоТаке" ще вкінці червня повідомляло про повернення Тотовицького у Шахтар. Також за їх інформацією, донеччани розглядають варіант повернення ще декількох своїх колишніх футболістів.

Кар'єра Тотовицького у Шахтарі