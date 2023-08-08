Нейтральність треба задокументувати: Харлан назвала умову для допуску росіян до Олімпіади

Українська гордість Ольга Харлан відпочиває від надемоційного ЧС-2023 з фехтування у Мілані. Шаблістка показала усім ставлення до ворожих спортсменів, яких так захищає МОК.

Олімпійська чемпіонка поділилася своїми думками щодо відсторонення росіян від Олімпіади-2024. Після скандалу на чемпіонаті світу, стало ще зрозуміліше, що формально "нейтральні" росіяни зовсім не є такими насправді.

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Треба бути дійсно "нейтральними" та довести це

На думку спортсменки, мають бути чіткі критерії, які дійсно доводять, що людина є нейтральною та засуджує дії своєї терористичної влади. Тільки після цього можна обговорювати правильність їх участі у змаганнях.

"В ідеалі, їх мають не допустити взагалі. Але якщо вони вже хочуть допустити їх під нейтральним прапором, ця нейтральність повинна бути глибше. Ви повинні це перевіряти. Вони (росіяни – 24 Канал) повинні це публічно сказати чи підписати декларації, тому що до цього вони були проти підписання декларацій, оскільки для них це буде погано в їхній країні. Але ви бачите, що вони не нейтральні, що певна інформація випливає.

Те, що вони не можуть висловлювати думку – це їхні проблеми та недемократичної країни. Є спортсмени, які поїхали, є спортсмени, які висловлюються публічно, кажуть, що вони проти війни. Я вважаю, що вони можуть приймати участь, оскільки вони це сказали, вони допомагають Україні також", – сказала Харлан.