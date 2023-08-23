Військовим потрібніше: Харлан про мотивацію виставлення унікальної ляльки Барбі на аукціон

Титулована фехтувальниця Ольга Харлан намагається знаходити різні варіанти, щоб допомогти українським воїнам. Олімпійська чемпіонка вирішила продати ляльку, створену за її прототипом, а зароблені кошти перенаправити на потреби військових.

Українка, яка стала героїнею для мільйонів людей після відмови тиснути руку росіянці, вирішила дорогу для себе річ виставити на аукціон. У момент написання статті, за іграшку Барбі у вигляді Ольги Харлан уже запропонували 10 200 доларів.

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Все заради перемоги України

Українська фехтувальниця розповіла, чому прийняла рішення продати свій унікальний експонат. Спортсменка зазначила, що за відсутності війни не пішла б на такий крок, адже лялька є важливою й пам'ятною річчю для неї, але наразі це не має жодного значення, Ольга просто хоче бути корисною своїй країни.

"Зараз я підтримую клініку на заході України, яка займається реабілітацією поранених солдатів. Ми не вибирали цю війну, це вона прийшла до нас. І люди, які мали інші плани, ніж раптом воювати проти Росії, заслуговують на другий шанс, на друге життя.

Продаючи на аукціоні тренування зі мною, ми змогли, наприклад, профінансувати повну реабілітацію двох солдатів. Тепер я виставляю на аукціон власну ляльку Барбі з тією ж метою. У 2020 році я мала честь стати прототипом для її створення.

У світі існує лише одна така лялька, і за інших обставин я б за будь-яку ціну зберегла її у себе. Це справді велика честь. Однак тепер ця Барбі може робити набагато більше корисних та добрих справ, ніж просто стояти в мене вдома", — сказала Харлан.

. Взяти участь в аукціоні на eBay можна за посиланням . Він триватиме до 30 серпня.

Нагадаємо, що Ольга Харлан змусила міжнародну федерацію переписати правила. Проросійська FIE прогнулася під тиском суспільства, яке засудило несправедливу дискваліфікацію спортсменки за її громадянську позицію. Тепер рукостискання між українцями та росіянами не є обов'язковою умовою.

Щоб якось виправити помилку Міжнародної федерації фехтування, навіть Томас Бах продемонстрував адекватність та кваліфікував українську спортсменку на Олімпіаду-2024. Також НОК оцінив громадянську позицію Харлан та назвав її найкращою спортсменкою липня.

Тепер же Ольга знову змушує всіх говорити про себе завдяки черговому патріотичному вчинку. Браво нашій чемпіонці.