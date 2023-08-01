Готова була закінчити з фехтуванням: Харлан про скандал на ЧС та ризики, на які свідомо пішла

Українську фехтувальницю Ольгу Харлан дискваліфікували на чемпіонаті світу після того, як вона перемогла росіянку Анну Смірнову. Все через те, що українка не захотіла потиснути руку своїй суперниці

Після цього стався інформаційний вибух через неадекватну позицію Міжнародної федерації фехтування (FIE). Їй довелося давати задню та повертати хоча б у командні змагання Ольгу Харлан. Навіть Томас Бах був шокований такою нахабною поведінкою організації й дав українці ліцензію на участь в Олімпіаді-2024.

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За правду готова була йти до кінця

Олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан прокоментувала, як би діяла національна команда, якщо українку не допустили до командних змагань на чемпіонаті світу. Вона розуміла всі ризики свого вчинку, але не могла діяти інакше.

Моя команда фехтувала б без мене. Я сиділа б разом з ними, я б вболівала, робила все можливе, щоб допомогти морально, якимись порадами й т. д. Потім я б поїхала додому і чекала б, мабуть, що вийде термін дії моєї чорної картки. І потім все одно змагалася б. Це я зараз так думаю. У той момент я вже закінчувала з фехтуванням. Але у мене не було такого, що це все було дарма, моя карʼєра. Ні. Кажу, що, мабуть, воно повинно було так бути. Мабуть, що таким чином я повинна завершити свою карʼєру,

– заявила Харлан.

Рішення розплющити світу очі на ситуацію у змаганнях із росіянкою було виважене. Проте українка сподівалася, що її дії будуть адекватно сприйняті Міжнародною федерацією фехтування, але цього не сталося.

"Я в жодному разі не шкодую про те, що зробила. Я розуміла, що ризики є великі, бо за день до цього ми розмовляли з багатьма, з усіма були "за" і "проти", якщо щось буде. Ми не знали, що щось буде. Я вірила в те, що все-таки нададуть можливість вдарити шаблями – і на цьому закінчиться.

Але вийшло як вийшло, і вийшло доволі непогано, бо зараз ми в команді дуже піднялися в рейтингу. І я дуже вірю в те, що ми триматимемо цей рівень, і в нас є надія, що ми приїдемо туди командою. Мабуть, я просто змирилася з тим, що воно так і є, так і буде. Я по-іншому не могла зробити – значить, воно так повинно бути", – сказала Ольга.