После этого произошел информационный взрыв из-за неадекватной позиции Международной федерации фехтования (FIE). Ей пришлось давать заднюю и возвращать хотя бы в командные соревнования Ольгу Харлан. Даже Томас Бах был шокирован таким наглым поведением организации и дал украинке лицензию на участие в Олимпиаде-2024.

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За правду готова была идти до конца

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан прокомментировала, как действовала бы национальная команда, если украинку не допустили к командным соревнованиям на чемпионате мира. Она понимала все риски своего поступка, но не могла поступать иначе.

Моя команда фехтовала бы без меня. Я сидела бы вместе с ними, я болела бы, делала все возможное, чтобы помочь морально, какими-то советами и т. д. Потом я бы поехала домой и ждала бы, пожалуй, что выйдет срок действия моей черной карточки. И потом все равно соревновалась бы. Это я сейчас так думаю. В тот момент я уже заканчивала с фехтованием. Но у меня не было такого, что это все было зря, моя карьера. Нет. Говорю, что, должно быть, оно должно было так быть. Пожалуй, что таким образом я должна завершить свою карьеру,

– заявила Харлан.

Решение открыть миру глаза на ситуацию в соревнованиях с россиянкой было взвешено. Однако украинка надеялась, что ее действия будут адекватно восприняты Международной федерацией фехтования, но этого не произошло.

"Я ни в коем случае не жалею о том, что сделала. Я понимала, что риски большие, потому что за день до этого мы разговаривали со многими, со всеми были "за" и "против", если что-то будет. Мы не знали, что что-то будет… Я верила в то, что все-таки дадут возможность ударить саблями – и на этом закончится.

Но получилось как получилось, и получилось довольно неплохо, потому что сейчас мы в команде очень поднялись в рейтинге. И я очень верю в то, что мы будем держать этот уровень, и у нас есть надежда, что мы приедем туда командой. Пожалуй, я просто смирилась с тем, что так и есть, так и будет. Я по-другому не могла сделать – значит оно так должно быть", – сказала Ольга.

Напомним. В командных соревнованиях Украина с Ольгой Харлан заняла четвертое место. В течение турнира украинки одолели Узбекистан, а затем Италию и США, во встречах с которыми наши девушки были андердогами.