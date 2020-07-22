Російський чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов не зможе захистити титул у поєдинку з Джастіном Гейджі. Він "дозволив" американцю зустрітися з ірландцем Конором МакГрегором.

Конор – запасний варіант

Алі Абдель-Азіз, менеджер Хабіба та Гейджі заявив, що Нурмагомедов дав згоду на бій Джастіна з МакГрегором. Про це інформує TMZ.

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Однак Гейджі відмовляється від поєдинку з Конором МакГрегором.

Хабіб передав через мене Джастіну, щоб він бився з Конором, але Гейджі сказав – ні,

– заявив Абдель-Азіз.

Він назвав Конора запасним бійцем та порадив ірландцю стежити за вагою.

"Можливо, йому посміхнеться удача, і він зможе заробити. Або він може битися з Нейтом Діасом або Хорхе Масвідалем. Нам він не цікавий. Конор повинен одержати декілька перемог над хорошими суперниками", – зазначив менеджер.

За словами Абдель-Азіза, Конору потрібно перемогти Ісламу Махачева. Тільки після цього Хабіб погодиться на реванш з МакГрегором.

Конор хоче реваншу

32-річний МакГрегор прагне отримати другий бій з Хабібом після поразки у жовтні 2018 року. Тоді зустріч бійців завершилася не тільки поразкою ірландця, але й масовою бійкою.

У підсумку обидва були відсторонені від боїв на тривалий термін. Після повернення Хабіб легко здолав Дастіна Пуар'є, а Конор – Дональд Серроне.

Хабіб мав у квітні зустрітися з Тоні Фергюсоном, але через карантин бій зірвався. У підсумку, його успішно замінив Гейджі та нокаутував Фергюсона.

Гейджі завоював титул тимчасового чемпіона UFC і є офіційним претендентом на бій з Хабібом.

Натомість Конор нещодавно втретє оголосив про завершення професійної кар'єри.