Менеджер Хабіба розповів, чи завершить кар'єру боєць після смерті батька
Менеджер чемпіона легкого дивізіону UFC Хабіба Нурмагомедова (28-0) Алі Абдель-Азіз спростував чутки про завершення кар'єри бійця. Він попросив поставитися з повагою до бійця і не поширювати брехню.
Він спростував чутки про відхід бійця з октагону своєю заявою у Twitter. 3 липня через ускладнення від коронавірусу у Хабіба помер батько Абдулманап, який грав велику роль у його житті, був тренером і секундантом.
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Спростування від менеджера
У тренера був складний вид крововиливу у мозок, а також сепсис.
Після смерті батька багато представників преси пошили інформацію про можливе завершення кар'єри. Тому менеджер звернувся до усіх із проханням.
Деякі російські ЗМІ з посиланням на мене повідомили, що Хабіб завершив кар'єру. Це абсолютна брехня. Хабіб сумує за батьком. Я хочу щоб всі з повагою поставилися до цієї ситуації і не поширювали брехливі новини,
– написав менеджер.
Хабіб Нурмагомедов володіє титулом чемпіона UFC у легкій вазі з весни 2018 року. На його рахунку 28 перемог і жодної поразки за кар'єру.
Восени 2020 року Нурмагомедов повинен зустрітися з Джастіном Гейджі. Американець раніше замінив росіянина в бою з Тоні Фергюсоном, переміг його і завоював титул тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі.