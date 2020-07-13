Менеджер чемпіона легкого дивізіону UFC Хабіба Нурмагомедова (28-0) Алі Абдель-Азіз спростував чутки про завершення кар'єри бійця. Він попросив поставитися з повагою до бійця і не поширювати брехню.

Він спростував чутки про відхід бійця з октагону своєю заявою у Twitter. 3 липня через ускладнення від коронавірусу у Хабіба помер батько Абдулманап, який грав велику роль у його житті, був тренером і секундантом.

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Спростування від менеджера

У тренера був складний вид крововиливу у мозок, а також сепсис.

Після смерті батька багато представників преси пошили інформацію про можливе завершення кар'єри. Тому менеджер звернувся до усіх із проханням.

Деякі російські ЗМІ з посиланням на мене повідомили, що Хабіб завершив кар'єру. Це абсолютна брехня. Хабіб сумує за батьком. Я хочу щоб всі з повагою поставилися до цієї ситуації і не поширювали брехливі новини,

– написав менеджер.

Some of the Russian media reported I said Khabib is retired. This is absolutely false. Khabib is grieving with his father passing away. I want everyone to be respectful to the situation and don’t give fake news. — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) July 11, 2020

Хабіб Нурмагомедов володіє титулом чемпіона UFC у легкій вазі з весни 2018 року. На його рахунку 28 перемог і жодної поразки за кар'єру.

Восени 2020 року Нурмагомедов повинен зустрітися з Джастіном Гейджі. Американець раніше замінив росіянина в бою з Тоні Фергюсоном, переміг його і завоював титул тимчасового чемпіона UFC у легкій вазі.