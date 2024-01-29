Головному тренеру англійського Ліверпуля Юргену Клоппу помилково приписали смертельний діагноз. Ведучий уругвайського телеканалу Tele Vivo у прямому ефірі заявив, що німецькому фахівцеві залишився рік життя.

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Клоппу "приписали" смертельну хворобу

Уругвайський журналіст по-своєму пояснив рішення Клоппа залишити посаду головного тренера мерсисайдців. При цьому він сплутав Юргена Клоппа зі шведом Свеном-Йораном Ерікссоном, який теж є колишнім тренером.

Насправді лікарі діагностували у нього рак підшлункової залози та дали йому ще рік життя. Це змусило тренера піти у відставку,

– сказав ведучий.

Свен-Йоран Ерікссон, з яким журналіст сплутав Клоппа, все життя мріяв очолити Ліверпуль. Клопп надав йому можливість навідатись на базу "червоних", аби той день покерував командою, чим втілив мрію важкохворого екстренера.

Юрген Клопп очолює "червоних" з жовтня 2015 року. За цей час Юрген привів мерсисайдців до семи трофеїв, серед яких Ліга чемпіонів та АПЛ.

До слова. У чемпіонаті Англії Ліверпуль під керівництвом Клоппа тріумфував у 2020 році, вперше після 30-річної паузи.