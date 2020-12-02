Колишній український боксер Олександр Гвоздик влітку 2020 року оголосив про завершення професійної кар'єри. Схоже, що Гвоздик засумував за боксом та натякнув про повернення.

У своєму інстаграмі Гвоздик нагадав, що два роки тому він став чемпіоном світу за версією WBC у напівважкій вазі. Тоді українець брутально переміг Адоніса Стівенсона.

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Два роки тому я став чемпіоном світу за версією WBC. Ці спогади змушують мене замислитися: Можливо, це ще не все?,

– написав Гвоздик.

Як Гвоздик став чемпіоном

1 грудня 2018 року відбувся бій Олександра проти Адоніса Стівенсона за титул WBC. Українець переміг достроково, відправивши канадця у важкий нокаут.

Стівенсон пережив серйозну черепно-мозкову травму і потрапив у лікарню. Йому була проведена операція, після чого боксер був введений в стан штучної коми.

За непідтвердженою інформацією, у нього була паралізована права частина тіла. У жовтні 2019 року жертва Гвоздика заново навчився ходити і повернувся у спортзал.

Після бою зі Стівенсоном українець захистив титул у бою проти Дуду Нгумбу. У жовтні 2019 року Гвоздик програв пояс росіянину Артуру Бетербієву.

Влітку 2020 року Гвоздик оголосив про завершення кар'єри. Він покинув професійний бокс із 17 перемогами та однією поразкою.